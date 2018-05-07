مدير الكرة بالزمالك يعلن انتهاء الأزمة مع حازم وإبراهيم

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أكد أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك علي أهمية العامل النفسي عند لاعبي الفريق في فوزهم علي نادي الإسماعيلي بنصف نهائي كأس مصر في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وشدد مدير الكرة علي انتهاء الخلاف بين حازم إمام كابتن الفريق ومحمد إبراهيم صانع ألعاب النادي الأبيض قائلاً بأن الأزمة كانت عابرة تم تطبيق فيها اللوائح علي اللاعبين وتم فتح صفحة جديدة مع كافة لاعبي الفريق .

وعن منافس الزمالك المرتقب في نهائي الكأس أشاد حافظ بفريق الأسيوطي مثنياً علي الأداء الذي قدمه علي ماهر المدير الفني للأسيوطي وأضاف أن الزمالك قادر علي مواجهة الفائز من مواجهة الأسيوطي وسموحة في النصف النهائي الآخر لكأس مصر .

وأكد أيمن حافظ حصول الفريق على راحة غداً علي أن يستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل .