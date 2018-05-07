رئيسة وزراء نيوزيلندا تجتمع مع هيلاري كلينتون

ذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، أنه ليس من المحتمل أن يؤدي اجتماعها مع مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الإثنين، إلى إزعاج إدارة دونالد ترامب الحالية.

وقالت السياسية البالغة من العمر 37 عاما، بعد تناول الإفطار لمدة ساعة كاملة، مع السيدة الأولى سابقا: «عندما يتعلق الأمر بالزيارات الخاصة بأولئك الذين هم ليسوا ضيوفا من الحكومة، فإنني أتأكد من أنهم يعامَلون بشكل مناسب».

وأضافت: «لم يكن اجتماعا رسميا، لذا لم تكن هناك وسائل إعلام».

ويُذكر أن «كلينتون»، تتواجد حاليا في نيوزيلندا، في إطار جولتها الخطابية، التي تنظمها شركة «The Growth Faculty» الأسترالية المتخصصة في تنظيم الفعاليات التجارية، حيث ستنقل تجربتها في كونها أول سيدة أولى تترشح لمنصب الرئاسة من جانب حزب كبير في الانتخابات الأمريكية.

وفي حين رفضت «أردرن»، الخوض في تفاصيل ما تحدثت عنه السياسيتان، قالت إنها حظيت بنقاش جيد مع «كلينتون» حول «السياسة الداخلية هنا في نيوزيلندا، ومستقبل العمل، على سبيل المثال، وعن البيئة الجيوسياسية، بالإضافة إلى كونها أما في الإطار السياسي».

يُذكر أنه من المنتظر أن تضع «أردرن» حملها الأول من صديقها كلارك جايفورد، في يونيو المقبل.