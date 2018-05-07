الأمم المتحدة تُمنح جائزتها السنوية لـ«منصور عامر» لمساهمته في رعاية شئون اللاجئين

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كرمت المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة رجل الأعمال منصور عامر "كبطل للإنسانية" وقد سلم الجائزة حسام شاهين "مسئول شراكات القطاع الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين" على هامش الملتقى السنوى للمشاركة المجتمعية.

وأكد شاهين فى كلمته أن هذه الجائزة تُمنح للشخصيات حول العالم التى تُسهم إسهامات كبيرة لخدمة ورعاية اللاجئين حول العالم وأنها المرة الأولى التى يتم منحها لشخصية مصرية.

وأضاف أن هذه الجائزة مُنحت لمنصور عامر هذا العام لمبادراته وتعاونه مع الأمم المتحدة لرعاية شئون اللاجئين حول العالم.