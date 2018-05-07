قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، إن الاستراتيجية الجديدة للمنظومة التعليمية ستحدث نقلة نوعية وثورة في مجال التعليم في مصر، موضحًا أنها تربط الطالب بالتكنولوجيا الحديثة، وتقضي على مثلث التخلف القائم من خلال الحفظ والتلقين ثم الإلقاء في الامتحانات.



وأضاف «شحاتة»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأحد، أن المنظومة الجديدة تهدف للتعلم وخلق فكر جديد ثم تحقيق الإبداع، مشيرًا إلى قياس التقدير التراكمي للطلاب من خلال قياس مستوى الفهم والإدراك، عن طريق امتحانات متخصصة تضعها جهات سيادية محددة.



وأشار إلى استخدام الطالب لجهاز «التابلت» وبنك المعرفة في المنظومة الجديدة، ما يتيح رؤية التجارب المعملية التي لا يمكن تنفيذها لضعف الإمكانيات في المدارس، مؤكدًا أن كل المستويات المعرفية متاحة للطلاب بأحدث طرق الشرح المبسط لتوصيل المعلومة.



وأوضح أن التربية هي علم كبير له مناهجه وأسلوبه وخصوصياته، متابعًا: «لازم نبص على التعليم بره عشان نقدر نطبق جوة، والدول النامية طبيعي بتخاف من التغير، والقلق عند أولياء الأمور بسبب عدم وضوح فكرة المنظومة التعليمية الحديثة، وعدم دراسة ابعادها».





