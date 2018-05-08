خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات وأوغندا

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عدة قرارات في اجتماعه الذي عقد في فرع النادي بالشيخ زايد مساء اليوم، الاثنين.

اعتماد توصيات المكتب التنفيذي للنادي في اجتماعاته السابقة .

تكليف المهندس خالد مرتجي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة الي الإمارات، للقاء أياكس الهولندي في مباراة اعتزال حسام غالي التي تقام على ملعب هزاع بن زايد يوم 11 مايو الجاري، علي ان تستمر رئاسته لبعثة الكرة خلال توجهها من الإمارات مباشرة إلي أوغندا استعدادا لمواجهة كمابالا سيتي يوم 15 من نفس الشهر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، بتمثيل النادي الأهلي في إجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، وكذلك تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، لتمثيل الأهلي في إجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة.



وفيما يتعلق بملف الانشاءات والذي يمنحه مجلس الادارة اهتمامًا كبيرًا لخدمة الأعضاء استمع المجلس لتقرير مفصل من المهندس سامح كامل، المستشار الهندسي للنادي، متضمنًا الجدول الزمني لكافة الأعمال الانشائية والتطوير بفروع النادي الثلاثة والتي بدأت بالفعل في فرع النادي بمدينة نصر، من خلال إنشاء حديقة جديدة لجلوس الأعضاء بالاضافة للمنطقة الترفيهية وكذلك أعمال التطوير الخاصة بأسوار النادي.

وفيما يتعلق بملف التطوير والانشاءات داخل مقر الجزيرة، فإن العمل في هذا الملف سوف يبدأ بعد عيد الفطر من خلال تطوير المبني الإجتماعي وإنشاء صالة الكاراتيه الجديدة بالإضافة إلى تطوير أسوار النادي، أما في فرع الأهلي بالشيخ زايد، فقد تسلم النادي المستندات، والمخطط العام للمبنى الإجتماعي الجديد على ان تشمل الطفرة الانشائية في فرع زايد انشاء مقر جديد للشهر العقاري.

وفيما يتعلق بالفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس، فسوف يتسلم النادي خلال الأيام القليلة القادمة الخطاب الوزاري لاعتماد المخطط العام للفرع الجديد على أن تبدأ بعده عمليات الترخيص من الجهات المختصة، حتى يتثنى فتح باب الاشتراكات أمام الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي بالفرع الرابع.



كما استعرض الكابتن الخطيب، لمجلس الإدارة ملف تطوير أكاديميات الأهلي لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأكاديميات ، ونتيجة الجلسة التي عقدها مع الكابتن إبراهيم عبد الصمد مدير أكاديميات الأهلي، وما تم طرحه من افكار لتطويرها وكذلك ما تم انجازه من خلال العقد الجديد الذي ابرمه النادي مع أكاديمية الأهلي بالكويت بقيمة مادية بلغت ثلاثة أضعاف العقد السابق.

كما ناقش المجلس ملف قطاع الناشئين، وتفويض الكابتن الخطيب لعقد جلسة مع الدكتور عمرو أبو المجد رئيس القطاع، لتوفير كل الامكانات والمناخ المناسب للعمل بالقطاع حتي يفرز العناصر الجديدة من اللاعبين التي تسد احتياجات الفريق الأول و تتوافق مع السياسبة التسويقة للنادي.

كذلك ناقش المجلس استعدادات النادي لشهر رمضان الكريم علي مستوي الثلاث فروع، والدورات الرمضانية المقدمة من لجنة الشباب، والخيمة الرمضانية في فرع الشيخ زايد على أن يتم الاعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لهذه الدورات.

كما قرر المجلس اعتبار جلسة اليوم ممتدة لحين تحديد موعد جديد.