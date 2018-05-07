هيئة مسيرة العودة في غزة تدعو لأوسع مشاركة الجمعة المقبلة

دعت الهيئة الفلسطينية لـ"مسيرة العودة" في غزة اليوم الاثنين، إلى أوسع مشاركة شعبية في مسيرات الجمعة المقبلة قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي لها، إطلاق اسم "جمعة الإعداد والنذير" على فعاليات يوم الجمعة المقبل "على طريق الاستعداد والتأهب ليوم الرابع عشر من الشهر الجاري: يوم الحشد الكبير".

وحثت الهيئة على "اعتبار يوم الرابع عشر من الشهر الجاري يوماً عالمياً لرفض نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، وليكن يوماً فارقاً في مسيرات العودة لمواجهة الاحتلال وتصعيد الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي".

وأكدت الهيئة أن مسيرات العودة "مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة"، وشدد :"سنمضي ونحن واثقون من حتمية الانتصار على القهر والظلم والاحتلال والحصار".

وقُتل 47 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي، وأصيب أكثر من سبعة آلاف آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وتستهدف هيئة مسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في منتصف الشهر الجاري عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم "النكبة".