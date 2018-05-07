بلاغ يتهم كمال الهلباوي بالانضمام إلى «الإخوان» والاستقواء بالخارج

قال المحامي السكندري، طارق محمود، إنه تقدم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس الأحد، اتهم فيه كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالانضمام لجماعة الإخوان والاستقواء بالخارج.



وذكر المحامي، في بلاغه، أن «الهلباوي» أفصح عن وجهه بدعوته إلى إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، وإخراج قيادتها المحكوم عليها بأحكام نهائية من السجون، إلى جانب تشكيل ما أسماه "بمجلس الحكماء" ليتكون من شخصيات مصرية وعربية ودولية لإجراء تلك المفاوضات.



واتهم المحامي «الهلباوي» بالانضمام لجماعة مصنفة قانونا بالإرهابية، وسعيه للانتقاص من السيادة المصرية عن طريق الاستقواء بالخارج، من خلال الدعوات التي أطلقها لإخراج قيادات الإخوان والتي تلطخت أيديهم بدماء المصريين وسقط خلالها العديد من الشهداء من المصريين والجيش والشرطة نتيجه لأعمالهم الإرهابية.



واتهم محمود، في بلاغه، الهلباوي بالإلتقاء بقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في لندن وظهوره على قناة «مكملين» الإخوانية الممولة من المخابرات التركية والتي تبث من تركيا للدعوة لتلك المصالحة، مؤكدًا في بلاغه، أن الهلباوي لازال عضوا فاعلا بجماعة الإخوان والتنظيم الدولي التابع لها.



وطالب المحامي السكندري، في بلاغه، بإصدار أمر ضبط وإحضار «الهلباوي» ووضع اسمه على لائحة ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.



وطالب المحامي، في تصريح صحفي، رئيس مجلس الوزراء إصدار قرارا بإسقاط عضوية الهلباوي من مجلس حقوق الإنسان؛ كونه يعتبر ما أسما خنجر مسموم في ظهر الوطن، وأنه لا يمكن للدولة أن تسمح لقيادي إخواني من جماعة إرهابية تلطخت أيديها بدماء المصريين أن يكون عضوا بمجلس حقوق الإنسان.