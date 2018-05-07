اليونان تؤكد رفضها لمطالب تركيا ببعض الأراضى الخاضعة لسيادتها

أكدت اليونان اليوم رفضها للمطالب التركية غير المشروعة لبعض الأراضى الخاصغة لسيادة البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» فى نشرتها باللغة الانجليزية، عن وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس قوله إن المطالب التركية بشأن الأراضى اليونانية الواقعة فى بحر ايجه وشرق البحر المتوسط مصيرها الفشل بالنظر الى أنها تتعارض مع القانون الدولى.

تجدر الإشارة الى أن تركيا تنازع اليونان بشأن ملكية عدد من الجزر غير المأهولة الواقعة شرقى بحر ايجه والبحر المتوسط ، كما تنازع تركيا قبرص فى جزء من المنطقة التى تقوم فيها باجراء عمليات تنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط ، حيث تزعم تركيا أن هذا الجزء يدخل فى إطار رصيفها القارى ، فيما تؤكد قبرص أن عمليات التنقيب التى تقوم بها تجرى طبقا لقواعد القانون الدولى.