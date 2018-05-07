مذكرة تفاهم بين «قناة السويس» و«موانئ دبي» لتطوير الميناء الجاف بـ6 أكتوبر

وقع رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مهاب مميش، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري محمد يوسف، أمس، بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم لإقامة تحالف ثلاثي بين المنطقة الاقتصادية للقناة وموانئ دبي العالمية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، في مشروع الميناء الجاف بـ6 أكتوبر، لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، بحسب بيان اليوم.

وقال «مميش»، إن خطوة توقيع مذكرة التفاهم تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تطوير موانئها البحرية والجافة بشكل يتوازى مع حركة النمو المستقبلي للتجارة العالمية.

وأضاف أن المذكرة نصت على تفويض موانئ دبي العالمية لقيادة التحالف ومباشرة إجراءات الطرح وتشغيل المشروع، لما تمتلكه من خبرات طويلة للمشروعات المماثلة في 78 محطة بحرية وبرية في 40 دولة.

وأضاف بن سليم، أن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة مع مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري محمد يوسف، إن الاتفاق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية، على تشكيل تحالف للتقدم لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، لخدمة حركة التجارة بمصر وربط الميناء بالموانئ البحرية وخاصة ميناء الاسكندرية، عن طريق شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة.

ولفت «يوسف»، إلى أن شراكة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع موانئ دبي تعزز فرص نجاح المشروع عن طريق ربطه بالمنطقة الاقتصادية.