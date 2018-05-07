فرنسا وألمانيا تعلنان تمسكهما بالاتفاق النووي مع إيران

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة بشأنه، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده لا تؤيد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن ألمانيا ستفعل كل ما بوسعها للإبقاء على الاتفاق النووي، بعد انتهاء المهلة التي منحتها أمريكا لطهران لتغيير سياستها العدائية حتى 12 مايو.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل إيران حتى 12 مايو الجاري، لتغيير سياساتها العدائية، والتخلص من طموحها الإقليمي المتمثل في دعم مليشيات الانقلاب الحوثي في اليمن، ودعم مليشيا حزب الله في لبنان، والنظام السوري، فضلًا عن دورها في إطلاق صواريخ باليستية من اليمن صوب السعودية.