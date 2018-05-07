مدير «النقد الدولي» مطالبا باستكمال الإصلاح الاقتصادي: أنتم تخلقون مصر جديدة

حذّر النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، من خطورة عدم استكمال الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال «ليبتون»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، إن «عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي أمر موجود»، متوقعًا أن يستفيد المواطنين من هذه الإجراءات بتوفير المزيد من فرص العمل لهم.

وأضاف أنه «من المهم جدًا ألا تتوقف الحكومة عن تنفيذ برنامجها، وأن تتأكد جيدًا من أن هذا البرنامج سيكون له فائدة سيراها الناس، فلابد من الاستمرار في التحرك للأمام، وخاصة بعد الاستقرار الشديد الذي حدث».

وتابع حديثه، قائلًا: «أنتم تخلقون مصر جديدة، واقتصاد قوي بإمكانه أن يخلق فرص عمل للمواطنين، ويحقق مستويات معيشية جيدة جدًا».