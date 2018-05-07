«حماية المستهلك»: هناك «تَجَبر» من شركات الاتصالات في مصر ضد المواطنين

أعرب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استيائه مما وصفه بسوء الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات في مصر إلى المستهلكين.

وقال «يعقوب»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن «هناك شكاوى كثيرة يستقبلها جهاز حماية المستهلك ضد شركات الاتصالات»، موضحًا أنه «مع تحسن خدمات الإنترنت خلال العام الجاري، تحولت الشكاوى من سوء الخدمة إلى ارتفاع سعرها».

وأوضح أن «هناك تجبر من شركات الاتصالات ضد المواطنين؛ لأن أي علاقة تعاقدية يجب أن يكون بها توازن، وهذا لا يحدث في العلاقة التعاقدية بين المستهلك وشركات الاتصالات في مصر».

وأضاف أن «الجهاز يضع مشكلات المواطن مع شركات الاتصالات على رأس أولياته، والمتابع جيدًا لنا، سيعرف جيدًا أننا لم ولن نتخلى عن حق المستهلك في هذا الأمر».