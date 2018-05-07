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افتتاح مقر جديد لنقابة مُصممي الفنون التطبيقية غرب الإسكندرية

الدكتور حمدي أبو المعطي
الدكتور حمدي أبو المعطي
الإسكندريةـ عصام عامر
نشر فى : الإثنين 7 مايو 2018 - 3:45 م | آخر تحديث : الإثنين 7 مايو 2018 - 3:45 م

افتتح الدكتور حمدي أبو المعطي، نقيب عام الفنانين التشكيليين، اليوم الإثنين، فرعًا جديدًا لنقابة مصممي الفنون التطبيقية، غرب الإسكندرية، وسط حضور نقيب التشكيليين في الثغر الدكتور أحمد فؤاد، ووكيل النقابة العامة السيد قنديل، وأمين الصندوق شريف عبد البديع، وأعضاء مجلس إدارة نقابة الإسكندرية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد الحضري، مدير الفرع الجديد، الواقع في نطاق حي العجمي، بأنه يعتبر إنجازًا جديدًا لأعضاء النقابة، حيث يُقدم العديد من الخدمات، ويساعد في ضم أعضاء جُدد من خريجي الكلية، فضلًا عن إسهامه في تقديم خدمات وإرشادات ودورات تخصصية للأعضاء والطلاب الراغبين للالتحاق بالكليات الفنية.


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