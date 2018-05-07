نعى الإعلامي جابر القرموطي، السياسي خالد محي الدين، مؤسس حزب «التجمع»، وآخر الضباط الأحرار، الذي وافته المنية صباح أمس عن عمر يناهز 95 عامًا.



وقال «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الأحد، «ربنا يرحمه رحمة واسعة، ويعوضنا عنه بأشخاص يحبون هذا البلد كما كان يحب خالد محي الدين»، داعيًا المشاهدين للوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيد.



ووصف السياسي الراحل بأنه كان رجل دولة حقيقيًا، معقبًا: «إن تحول المرء إلى رجل دولة أمر صعب صناعته، نظرًا لكونه لا يُخلق بالفطرة، إنما عن طريق الاحتكاك والخبرة».



وتوفي صباح أمس الأحد، السياسي خالد محي الدين، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، ومؤسس حزب «التجمع»، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، عن عمر يناهز 95 عامًا.



