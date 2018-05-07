دشن رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج #السفارة_الأمريكية، تعبيرا عن غضبهم من تعليق لافتة السفارة الأمريكية فى مقرها الجديد فى القدس.

وتنوعت التغريدات التى كتبها المستخدمون، فبعض الحسابات دعت إلى مسيرات فلسطينية حاشدة رافضة لنقل السفارة الأمريكية للقدس، وآخر نشر صورة وعلق عليها "رئيس البلدية الإسرائيلي في #القدس_المحتلة نير بركات ينشر صورا له على تويتر أثناء تعليق لافتة تؤدي إلى موقع السفارة الأمريكية الجديد غربي المدينة المحتلة".

فيما قال مغرد آخر "السفارة الأمريكية أرسلت رسائل للعرب للحضور والاحتفال بفتح السفارة، هل ممكن من الرؤساء العرب والملوك من يود الكشف عن حضوره ولو خفية تعبيرا على قبوله القرار وقبول صفقة القرن".

ووصلت أعداد التغريدات 2500 تغريدة حتى الآن.