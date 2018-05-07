تنظم مكتبات «الشروق»، حفل توقيع ومناقشة رواية «عازفة الكمان»، للكاتب والروائي أسامة غريب، والصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الأحد الموافق 13 مايو، في تمام الساعة 7 مساء، بمقر المكتبة بشارع عبد الحميد لطفى، متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

تأتي رواية «عازفة الكمان» في 270 صفحة، وتدور في إطار رومانسي، حول طارق الشاب المصري المهاجر إلى أمريكا، وأمل عازفة الكمان التي تذهب إلى هنآك في زيارة لإحياء حفل موسيقى، فتتاقطع الطرق بينهم لتبدء أحداث الرواية.

وتطرح العديد من الأسئلة منها: هل اقتران الحب بالعذاب شيء حتمي؟ وهل الألآم ضرورية لتطهير النفس؟ وغيرها من الاسئلة التي تشغل الانسان في كل عصر وزمان، وتتعرف بين سطورها على حجم الجحيم الذي يعيشه أهل الفن، بخلاف الصورة الوردية التي تظهر على الملأ.

وعلى غلاف الرواية: «في الفقرة الأخيرة صعدت العازفة "أمل شوقي"، فلفتت انتباه الحضور بحُسنها البادي وجهها الرقيق، مع الابتسامة الآسرة، عندما بدأت العزف ظل "طارق" يتابعها بعينيه وأذنيه معًا، عزفت على الكمان مقطوعات أجنبية ما بين حديث وكلاسيك، فقدمت التيمة الرئيسية لموسيقى فيلم "الأب الروحي"، ثم لعبت تنويعات من موسيقى "موتسارت" و"تشايكوفسكي" و"رحمانينوف"، ثم عرجت على الشرقي، فقدمت "النهر الخالد"، و"الفن" لمحمد عبد الوهاب، ثم ختمت بلحن "تملي في قلبي" لمحمد فوزي، كان طارق يتابع كالمسحور، فرغم أنه يحضر الكثير من الحفلات بنيويورك، ولديه عضوية في نادي موسيقى الحجرة، إلا أن هذه العازفة المصرية كانت شيئًا آخر».

ويقول الكاتب والروائي أسامة غريب، في حوار له مع جريدة «الشروق»: «"عازفة الكمان"، كانت في البداية مشروع قصة قصيرة، إلا أنها أرغمتني على أن تصبح عملا روائيا، فلماذا أجني على هذا الإبداع وأبتره؟!».