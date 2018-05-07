«تعليم الغربية» تسضيف ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع اليونسكو

نظم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في المنطقة العربية بالقاهرة، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية ورشة عمل حول "الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم" وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بصفته الجهة الوطنية المنسقة للهدف الرابع، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الوزير أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وعقدت ورشة عمل حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم؛ للمقارنة بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات العالمية حول "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وخلال ورشة العمل تم التأكيد على ضرورة اهتمام التعليم بإكساب الطلاب المهارات المناسبة التى تمكنهم من التعلم مدى الحياة حتى يكون قادرًا على تطوير حياته، والاستمتاع بها، واستثمار طاقات المتعلمين وأن التعليم هو المفتاح الحقيقي للتنمية ويجب إتاحته بجودة عالية في إطار مؤسسي كفء، وعالٍ، ومستدام، وهذا يتوافق مع خطة مصر في تعزيز التعليم مدى الحياة ووضع التعليم في إطار إنساني متكامل يقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة والتنوع الثقافي واللغوي.

تعد هذه الورشة واحدة من سلسلة ورش توعوية في مختلف المحافظات والتي سوف تستهدف الجهات والمؤسسات المعنية، لزيادة الوعى لديهم والمساهمة فى بناء قدراتهم لترويج وتبنى ومتابعة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.