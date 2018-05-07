منتج «رحيم»: المسلسل مكتوب بشكل سينمائي أكثر منه تليفزيوني

قال المنتج ريمون مقار، منتج المسلسل الرمضاني «رحيم»، إن المشاهد سيرى كم المجهود المختلف الذي تم بذله في هذا العمل عبر الشاشات.

وأضاف «مقار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، أن سيناريو العمل مكتوب بشكل سينمائي أكثر منه دراما تليفزيونية.

وأشار إلى قصر مدة المشاهد، وتنفيذها بتكنيك سينمائي، واحتوائها على كثير من الأكشن والإنسانيات، فضلًا عن تصوير كثير منها خارج الاستديوهات.

وذكر أن «رحيم» يعد ثاني أعماله مع الفنان ياسر جلال، بعد مسلسل «ظل الرئيس»، الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي، متابعًا أنه يطمح أن يتخطى «رحيم» نجاح «ظل الرئيس».

ويشارك مسلسل «رحيم»، في الموسم الرمضاني الذي سيبدأ في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، والعمل من بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبد العزيز، حسن حسني، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج ريمون مقار.