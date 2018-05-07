محافظ مطروح: إنشاء صومعة غلال بمدينة الحمام سعة 445 ألف طن بتكلفة 110 مليون جنيه

قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح خلال زيارة وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق على أرض مطروح اليوم الأثنين، إنه تم تطوير مصنع تعبئة الغاز على أحدث مستوى تكنولوجى عالمي بتكلفة 10 مليون جنيه عمل على توفير احتياطي من 5-7 أيام، والانتهاء من إدخال منظومة الغاز الطبيعي لأول مرة والانتهاء منها بمدينة مرسى مطروح لأكثر من 30 ألف مشترك مع تحقيق مستهدف 50 ألف مشترك بنهاية 2018، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لتدشين مدينة العلمين الجديدة.

بالإضافة إلى تطوير مجمع المخابر المليوني رغيف ومصنع الوجبة المدرسة، مع العمل على توفير الوقود بكل المستودعات ومحطات الوقود، والإسراع فى إنشاء صومعة لتخزين الغلال في منطقة الشمامة بمركز الحمام بسعة تخزينية 45 ألف طن قمح بتكلفة إجمالية قدرها 110 مليون جنيه، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بالمحافظة باستكمال تنفيذ مشروع السيد رئيس الجمهورية باستصلاح 1.5 مليون فدان منها 180 ألف بمحافظة مطروح.

بالإضافة إلى تبنى محافظة مطروح فكر وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء مع تفعيل مبادرة مطروح تحارب الغلاء وتخفيض 30% على عدد 117 سلعة، وعرضها من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المواطن المطروحى فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراية، والتى امتدت منذ أكتوبر 2016 حتى الان بالتعاون مع رجال الاعمال بمطروح بدعم أكثر من 4 مليون جنيه.