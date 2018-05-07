إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في طما بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم، عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة أكثر من 21 قيراطا، في حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة طما، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزارعية وأملاك الدولة.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية، ومهندسي الإدارة الزراعية بطما، ومركز شرطة طما، وقوات أمن قطاع الشمال، حيث تم إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 21 قيراطا و16 سهما بناحية قرية مشطا، وهي عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة، والتصدي لأي تعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.