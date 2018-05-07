الحمم البركانية تدمر 26 منزلا بجزيرة بيج آيلاند في ولاية هاواي الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية الأمريكية، إصابة ما لا يقل عن 26 منزلا بالدمار، بعد حدوث عشر حالات تصدع بسبب نشاط بركاني في جزيرة بيج آيلاند في ولاية هاواي الأمريكية.

وأكدت إدارة الدفاع المدني، عبر بيان صدر في وقت متأخر أمس الأحد، استمرار عملية إجلاء السكان بمنطقة ليلاني إستيتس في ساعات النهار.

وأدى النشاط الأخير على منحدرات بركان «كيلاويا»، إلى حدوث تصدعات في الركن الشرقي من هاواي.

وأشارت إدارة الدفاع المدني إلى: «استمرار تدفق الحمم والدخان البركاني في ليلاني إستيتس».

وجاء في البيان أن: «السلطات سمحت بعودة نحو عدة مئات إلى منطقة ليلاني ستيتس لفترة قصير بعد إجلائهم منها خلال الأيام الماضية لاستكمال نقل الحيوانات الأليفة والأدوية والوثائق».

ويقيم المئات من المواطنين بمنطقة ليلاني إستيتس والمناطق المجاورة في أماكن إيواء محلية، كما يقيم المئات مع أفراد أسرهم وأصدقائهم.

وزادت قوة الزلازل المرتبطة بالثوران البركاني الجمعة الماضية، حيث وقعت هزات قوية، من بينها واحدة بلغت قوتها 6.9 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها سكان جزيرة أواهو، حيث تقع مدينة هونولولو، الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ووقع الزلزال بسبب دمار هيكلي متوسط وانقطاع للكهرباء في جزيرة بيج آيلاند، ما أدى الى تصدع بعض الطرق وانهيار الصخور؛ ما تسبب في عرقلة حركة المرور.

ومازالت حالة الطوارئ مستمرة في جزيرة بيج آيلاند.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن ثوران البركان بدأ في 30 أبريل الماضي، بانهيار فوهة مليئة بالحمم بالبركان، ما أدى لفتح أول تصدع الخميس الماضي.