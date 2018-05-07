الرئيس الروسي «بوتين» يحلف اليمين الدستوري

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أدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الاثنين، اليمين الدستورية للمرة الرابعة كرئيس لروسيا الاتحادية.

وجاء في نص القسم الدستوري: «أقسم خلال ممارستي رئاسة روسيا الاتحادية، أن احترم حقوق الانسان والمواطن والتزم بدستور الاتحاد الروسي وأدافع عنه وأدافع عن سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدولة، وأن أخدم الشعب بإخلاص».

وشهدت اليوم الاثنين، روسيا الاتحاد مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة ولاية رابعة، بعد حصوله في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في 18 مارس الماضي، على 76.69% من أصوات الناخبين الروس، بينما بلغت نسبة التصويت 67.54%.

ويحضر الفعالية حوالي 5 آلاف شخص، ويتضمن الاحتفال استعراض فوج من الحرس الرئاسي في وسط الكرملين بحضور «بوتين».