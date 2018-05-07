حذر النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، قائلا، ان "مصر في خطر، وأن على مجلس النواب ممارسة دوره تجاه ما وصفه بـ"مهزلة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالىي الماضي"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالى 2016 - 2017، بحضور وزير المالية.

وقال داوود، إن ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة، هي ذات الملاحظات على الحساب الختامي السابق، وكذلك ستكون هي ذات الملاحظات التي سيقولها بشأن الحساب الختامي للموازنة المقبلة.

وأضاف، أن الحكومات لا تدرك أن البرلمان هو الذى يوافق على الموازنة والحساب الختامي، مشيرا الى ان الحكومة أصدرت سندات مالية دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة ومن بينها موافقة البرلمان.

وتابع: "نحن أمام خطر دائم"، مطالبا بضرورة ان يكون التغيير الحكومى في السياسات وليس في الأشخاص.

ومن جانبه، عقب رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلا إن "مصر تسير في الطريق الصحيح، وان مصر ليست في خطر، وان هناك إصلاحات اقتصادية، اقرها مؤسسات عالمية بالخارج والداخل".

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تتعامل بأفضل الطرق لتنفيذ البرنامج الاقتصادى، وانها تعمل وفقا لمعايير عالمية للوصول الى افضل الحلول للازمات الاقتصادية، وانها لا تتكاسل في اى من الملفات، متابعا "كنا من 18 شهر على شفا مشكلة اقتصادية كبيرة، وامامنا تحديات كبيرة".

وأضاف: "لم نفترض بهدف الاقتراض وانما لسد عجز الموازنة، ولولا المنح التي حصلنا عليها من الدول العربية لوصلت المديونية لرقم مخيف"، وتابع: "نحرص على موافقة مجلس النواب في كل البنود".