شقيق رجل الأعمال القتيل بـ«الرحاب» يشكك في سيناريو الانتحار

قال رأفت سعد، شقيق عماد سعد رجل الأعمال القتيل في المذبحة الأخيرة التي وقعت بمدينة الرحاب وراح ضحيتها أسرته كاملة، إنه لا يقر رواية انتحار شقيقه بثلاث رصاصات حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مرجحا أن يكون "شقيقه ثد قتل بطريقة احترافية على يد قاتل محترف" على حسب تعبيره.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، أن «عماد» قال له مؤخرا إنه اكتشف سرقة بعض الأوراق من ملف قضية خاصة به في إحدى المحاكم.

وأوضح أن شقيقه اتصل به يوم 26 إبريل، وكان قلقًا بشأن بعض الديون وطلب منه بيع منزل تمتلكه الأسرة، مضيفًا أن "الديون ليست السبب الحقيقي في وفاة شقيقه، لأن بيع المتعلقات الموجودة في الفيلا كانت كفيلة بسداد ديونه" حسبما ذكر.

وتابع: «أخويا مات مرتين ومش متخيل الجريمة حصلت ازاي”، مطالبًا قوات الأمن بالقصاص وسرعة ضبط الجناة، لأخد حق شقيقيه وزوجته وأولاده.

ولقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، بأعيرة نارية، في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، عثرت قوات الأمن عليهم، أمس الأحد، داخل فيلا إقامتهم، دون معرفة الأسباب، بينما تولت قوات أمن القاهرة، ونيابة القاهرة الجديدة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.