«النقد الدولي»: يجب على المصريين أن يكونوا مثل محمد صلاح

طالب النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، الشعب المصري بالاقتداء بمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال «ليبتون»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، إنه «يجب على كل المصريين أن يكونوا مثل محمد صلاح»، مشددًا على أهمية فكرة المنافسة الخارجية.

وأضاف «النقطة التي أريد أن أوضحها هو أن الدولة القوية هي التي تستطيع أن تحقق المنافسة في الاقتصادي الداخلي والخارجي معًا»، مشيرًا إلى ضرورة دخول الدولة المصرية في منافسة مع الأسواق الخارجية.

وتابع حديثه، قائلًا: «يجب أن تلبوا احتياجات المستهلك المحلي في مصر، وأن تفكروا في نفس الوقت في المنافسة في الخارج، والوصول إلى الشرق الأقصى»، على حد قوله.