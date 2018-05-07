«التموين» تشيد بمبادرة «مطروح تحارب الغلاء بنسبة 30%»

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أشاد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بمبادرة مطروح لتخفيض الأسعار بنسبة 30%، والتي يجب أن تتم بباقي محافظات الجمهورية، مع وضع محافظة مطروح كنموذج لذلك.

وأثنى وزير التموين بجهود محافظ مطروح على التكاتف والتلاحم بين القيادات الشعبية والتنفيذية وجهودهم في دعم القرى والنجوع والتوابع بالمواد الغذائية والسلع المخفضة.

وأكد على أهمية ما يتم من أعمال تطوير من كهرباء ومياه وصرف صحي بمطروح، حيث إن البنية التحتية هي عصب كل محافظة وهي هامة لتحقيق التنمية الحقيقية.

وأضاف، أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات التموينية التي يحتاجها المواطنين بمطروح، مع الاستجابة لأي مطالب، خاصة توفير الدقيق خاصة مع طبيعة المحافظة الصحرواية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، وزير التموين، بمحافظة مطروح؛ لافنتاح 11 منفذا للسلع الغذائية المدعمة.