«مطروح» تستعرض إنجازاتها أمام «التموين»: تخفيض 30% على 117 سلعة

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اهتمام المحافظة بمحاربة الغلاء من خلال تفعيل مبادرة «مطروح تحارب الغلاء»، والتي تقدم تخفيض 30% على 117 سلعة، وعرضها من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المواطن المطروحي في أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية، والتي امتدت منذ أكتوبر 2016 حتى الآن، بالتعاون مع رجال الأعمال بمطروح بدعم أكثر من 4 ملايين جنيه.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم فتح آفاق التنمية والاستثمار بالمحافظة حتى تخطت 140 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

واستعرض المحافظ ما تم على أرض مطروح من سرعة تطوير منظومة الغاز، بالتعاون مع رجال الأعمال المخلصين، بتطوير مصنع تعبئة الغاز على أحدث مستوى تكنولوجي عالمي بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ مما عمل على توفير احتياطي من 5 - 7 أيام، والانتهاء من إدخال منظومة الغاز الطبيعي لأول مرة بمدينة مرسى مطروح لأكثر من 30 ألف مشترك، مع تحقيق مستهدف 50 ألف مشترك بنهاية 2018.

وتابع المحافظ: بالإضافة إلى تطوير مجمع المخابر المليوني، ومصنع الوجبة المدرسة، مع العمل على توفير الوقود بكل المستودعات ومحطات الوقود، والإسراع في إنشاء صومعة لتخزين الغلال في منطقة الشمامة بمركز الحمام بسعة تخزينية 45 ألف طن قمح بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بالمحافظة باستكمال تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية باستصلاح 1.5 مليون فدان، منها 180 ألف فدان بمحافظة مطروح.

وقال «أبو زيد»، إن محافظة مطروح دفعت بقوافل الخير مع توزيع أكثر من 500 طن مواد غذائية هدية من رئيس الجمهورية على القرى والتجمعات الأكثر احتياجاً، وإقامة الخيمة الرمضانية للعام الثالث على التوالي؛ لاستقبال وإفطار أكثر من 3 آلاف صائم يوميا بعدد تجاوز 100 ألف صائم العام الماضي، مع إقامة خيمة بكل مدينة من مدن المحافظة الثانية تسع إفطار 400 صائم يوميا، وذلك تبرع ومساهمة خيرية وإنسانية من رجال الأعمال المخلصين بالمحافظة.

واستطرد المحافظ، أن تلك الجهود استمرت لتخفيف أعباء المواطنين في قطاع التموين بالتعاون مع وزارة التموين، من خلال العمل على حل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الإنسانية، خاصة التضرر من وقف وتلف عدد من بطاقات التموين واستجابة وزير التموين الفورية وتيسير الحصول على البطاقات الجديدة، وتيسير الحصول على الدعم المستحق في الخبز والسلع التموينية.

وفي نهاية كلمته، تقدم محافظ مطروح بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه المستمر لمحافظة مطروح في قطاع التموين بما يحقق الاستقرار وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين.