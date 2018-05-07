«النقد الدولي»: المصريون سيشعرون بالتحسن عند وصول معدل النمو لـ8%

قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إنه لا يمكن تعيين موعدًا محددًا لشعور المصريين بالتحسن الاقتصادي، لاعتماد ذلك على نتائج البرنامج الذي تتبعه الدولة لتحسين الأوضاع، متابعًا أن نتائج إصلاحات تعزيز معدلات النمو أحيانا تستغرق بعض الوقت لتظهر، لكن كلما استطاعت الحكومة خوض التحدي وبناء أساسات أقوى للقطاع الخاص زادت نتائج البرنامج الاقتصادي إيجابية وظهرت سريعًا.



وأضاف «ليبتون»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن معدل النمو في مصر حاليًا يتراوح بين 4 إلى 5%، إذا تم استغلال نسبة البطالة في الاقتصاد سترتفع معدلات النمو بزيادة تتراوح من 6 إلى 8%، وإذا وصلت معدلات النمو إلى ذلك الحد سيشعر الشعب حتمًا بالفرق.



وأوضح أن فترة سماح القرض الذي حصلت عليه مصر لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، تبلغ 5 سنوات، على أن تمتد فترة السداد إلى 10 سنوات، مضيفًا أن مصر ستبدأ في دفع الدين بدءًا من 2021، الذي سيستغرق سداده فترة طويلة.



وأشار إلى أهمية تعلم المواطنين، قائلًا: «إذا تعلم الشعب سيحظى بفرصة للعمل، سيتم إدخالهم في شريحة القوى العاملة وخلق بيئة تنافسية، وذلك سيعطيهم شعورًا بأن مستقبلهم أكثر إشراقًا».