اختيار موقعين لإنشاء مدارس يابانية جديدة بالأقصر

• تخصيص مساحة 6000 متر مربع لإقامة كل مدرسة

أعلن المهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، اليوم، عن اختيار موقعين لإنشاء المدارس اليابانية بمحافظة الأقصر، أحدهما في قرية أرمنت الوابورات التابعة لمركز أرمنت، والأخرى بالطود الجديدة بمركز الطود، حيث تم تخصيص مساحة 6000 متر مربع لإقامة كل مدرسة.

وكان محمد بدر محافظ الأقصر أعلن عن تخصيص قطع أراضي بمساحات كبيرة لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم بالأقصر، وذلك عبر إنشاء مدارس يابانية تمهيدًا للتوسع في التجربة بمدارس جديدة؛ لدفع العمل بالمنظومة التعليمية والارتقاء بها.