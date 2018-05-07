غادر المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الرواندية كيجالي؛ للمشاركة في «القمة الرابعة لتحول إفريقيا Transform Africa Summit 2018»، نيابة عن رئيس الجمهورية، والتي ستنعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، تحت شعار «الإسراع نحو السوق الإفريقية الرقمية الموحدة Accelerating Africa’s Single Digital Market-».

ومن المقرر أن يشارك في قمة هذا العام العديد من رؤساء جمهوريات وحكومات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أكثر من 4000 مشارك من الوزراء المعنيين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا وقيادات المنظمات والتجمعات الإفريقية وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا القطاع.

يُذكر أن القمة الأولى لـ«تحول إفريقيا» كانت قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر 2013 تحت رعاية وبحضور رئيس رواندا وبمشاركة 7 رؤساء أفارقة آخرين هم: مالي، بوركينافاسو، السنغال، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، والجابون، وخلال هذه القمة تم إطلاق مبادرة «Smart Africa»، وهي مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة.

وقد انضمت مصر إلى المبادرة في نوفمبر 2016، حيث تم الإعلان عن هذا الانضمام خلال الندوة الخاصة بإفريقيا في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات في 2016، وقد تبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشروع المتعلق بتشجيع الابتكار لدى الشباب وريادة الأعمال وهو المشروع الذي يهدف إلى دعم وتشجيع الابتكارات لدى الشباب الإفريقي، وتبني الابتكارات الناجحة ومساعدتهم على نشرها وتسويقها، كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب الإفريقي عن طريق تدريبهم على العمل في مجال التعهيد.