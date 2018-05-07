الإثنين 7 مايو 2018 1:06 م القاهرة القاهرة 30°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟

النتـائـج تصويت

وزير الطاقة الإسرائيلي: لهذا السبب سنقتل بشار الأسد

وزير الطاقة الإسرائيلي: لهذا السبب سنقتل بشار الأسد
وزير الطاقة الإسرائيلي: لهذا السبب سنقتل بشار الأسد

نشر فى : الإثنين 7 مايو 2018 - 11:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 مايو 2018 - 11:28 ص

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الإثنين، إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية في تنفيذ هجمات ضدها.

وقال «شتاينتز»، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني «واي نت»: «إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية السورية حتى الآن»، وذلك كما جاء في «رويترز».

وتابع: «إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا؛ ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه». وأضاف: «إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك