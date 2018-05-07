وزير الطاقة الإسرائيلي: لهذا السبب سنقتل بشار الأسد

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الإثنين، إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية في تنفيذ هجمات ضدها.

وقال «شتاينتز»، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني «واي نت»: «إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية السورية حتى الآن»، وذلك كما جاء في «رويترز».

وتابع: «إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا؛ ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه». وأضاف: «إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته».