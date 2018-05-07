قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الذي طال انتظاره، يعمل على حل العديد من مشكلات الشارع المصري، متابعًا أن لجنة الإدارة المحلية وضعت مشروع القانون الجديد للحد من المشكلات القائمة منذ سنوات.

وأضاف «أبو شقة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن قانون المحليات يعد السبب الرئيس، لمعظم المشكلات التي يتعرض لها الشارع المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب لمناقشته في الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيتم مناقشة مواد القانون من خلال كل لجنة على حدة وفقًا للتجارب العملية في الشارع المصري، للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية من تعديل التشريعات، وضع حلول للمشكلات التي أفرزها الواقع العملي، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء انعقاد الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عن مناقشه قانون الإدارة المحلية، الذي وضعته لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال الفترة المقبلة.