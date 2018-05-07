المحكمة التأديبية تُغرم مدير تموين المنوفية سابقًا لَفَق «اختلاس 1300 لتر بنزين» لمالك محطة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة "سامي. م" مدير مديرية التموين سابقًا بمحافظة المنوفية، بتغريمه لثبوت قيامه بالتزوير في إقرار مدون بخط يد مالك محطة بنزين، ثم حرر محضر اتهمه فيه باختلاس 1300 لتر بنزين 80.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم أخل بواجبات وظيفته، وارتكب مخالفات يُعاقب عليها القانون، بعدما أضاف كلمات لإقرار وقعه مالك محطة البنزين، يفيد باستلام مالك المحطة 1300 لتر بنزين 80، وذلك بالمخالفة للحقيقة.

وأضافت المحكمة أن المتهم بحكم عمله قام بحمله تفتيش على محطات البنزين ، وأثبت في سجلات المحاضر وجود 1300 لتر بنزين غير مثبت خروجهم في محاضر خروج المواد البترولية، ليقوم بعد ذلك بالتوجه إلى محطة بنزين كفر الغنائم، وقرر صاحب المحطة أنه لم يتسلم هذه الكمية من البنزين نظراً لوفاة والده الذي تسبب في غلق محطة البنزين لفترة طويلة.

وأكدت المحكمة أن مالك البنزينة أبلغ مديرية التموين بمركز الباجور بظروف الوفاة لغلق المحطة وتوقف عن تسلم المواد البترولية.

وأوضحت المحكمة أن المتهم أخذ إقرارًا من مالك البنزينة بغلقها لفترة بسبب ظروف وفاة والده ، ليقوم بعد ذلك بزيادة عدد كلمات على الإقرار، حيث أضاف جملة "ولكني حصلت على كمية 1300 لتر بنزين من محطة شما للمواد البترولية" عقب توقيع مالك المحطة على الإقرار، ثم حرر له محضر اختلاس في قسم الشرطة وقامت نيابة الباجور بالتحقيق مع مالك المحطة والذي أكد وجود تزوير في الإقرار، وقامت النيابة بإحالة الإقرار إلى مصلحة الطب الشرعي والتي كشفت تزوير الإقرار.

وانتهت المحكمة في اسباب حكمها أن مدير المديرية السابق سلك مسلكاً لا يليق مع الاحترام والواجب الوظيفي للمناصب العامة، مما يضر بمصلحة المواطنين وتعرضهم للخطر من خلال اتهامهم باتهامات مخله بالشرف، الأمر الذي رأت معه المحكمة ضرورة عقابه تأديبياً ليكون عبرة لغيره.