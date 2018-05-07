عضو «محلية النواب»: 90% من فساد المحليات يتمثل في إصدار التراخيص

قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 90% من فساد المحليات يتمثل في إصدار تراخيص المباني والمحال والإشغالات، على حد قوله.

وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «tEN»، اليوم الاثنين، أن ذلك الفساد يأتي من الموظفين الذين يصدرون هذه التراخيص، لأن القوانين لا زالت تسمح بوجود الفساد، مشددًا على ضرورة وجود تشريعات تمنع تلاعب الموظفين وسهولة الحصول على تراخيص.

وأشار إلى وجود قانون جديد لترخيص المحال التجارية سيصدر في دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن به عقوبات مشددة على الموظف والمستفيد، حسب قوله.

وأوضح أن قانون المحليات ينص على وجود ربع المقاعد الخاصة بالمحليات للمرأة وربع آخر للشباب، تحت سن 35 عامًا، إضافة إلى تمثيل مناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدً إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018.