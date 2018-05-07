برلماني يحذر من «حفلات الساندبوكس» بالجونة: أخطر من الحوت الأزرق

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب فرج عامر، إن حفلات «الساندبوكس» بالجونة أخطر من الحوت الأزرق، فهي عبارة عن حفلات عُري وإباحية بين الشباب، وتسيء إلى مصر وللسياحة المصرية.

وأضاف «عامر»، في بيان صحفي اليوم، أن هناك مهرجان مقام الآن «sandbox festival» بمدينة الجونة بالغردقة، ما هو إلا حفلات لتناول المخدرات والمنشطات في وضح النهار، وعلى شواطئ أهم مدينة سياحية في مصر.

وتابع: كما أن هذا النوع من الحفلات ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتنشيط السياحة، بل إنه يسيء إليها، متسائلا: «أين الحكومة من هذه الحفلات الإباحية والتي يصاحبها ارتكاب جرائم الفحشاء والمخدرات والدعارة المقنعة؟».

وطالب «عامر»، وزارتي السياحة والداخلية بـ«إلغاء هذه الحفلات، وإحكام القبضة على مثيلاتها من الفعاليات التي تسيء إلى مصر وتضر بشبابنا».