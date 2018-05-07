سعد الحريري: الانتخابات أعطت تيار المستقبل كتلة من 21 نائبا

صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأن الانتخابات التي شهدتها لبنان يوم أمس، أعطت تيار المستقبل كتلة من 21 نائبا.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن إجراء لبنان للانتخابات يعد "إنجازا" بحد ذاته، وشدد على أن المرحلة القادمة تحمل "تحديات كبيرة".

وقال :"أنا على رأس تيار المستقبل ومستمر بقيادة كل هذه التحديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والانمائي".

وشدد على أن تحالفه مع الرئيس اللبناني ميشال عون ثابت "لأن هذا التحالف يؤمّن الاستقرار"، كما دعا إلى استمرار التعاون بين جميع اللبنانيين للحفاظ على هذا الاستقرار".