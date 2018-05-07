اللجنة العليا: قرعة الحج السياحى أنصفت محدودى الدخل

• 1902 شركة تبدأ اليوم إجراءات سفر 36 ألف حاج



كشفت إحصائية أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة أن التأشيرات المخصصة لمحدودى الدخل تقترب من 70% باجمالى 24 ألف تأشيرة للبرى والاقتصادى التى تتراوح أسعاره ما بين 50 ألف إلى 60 ألف جنيه فقط، أما النسبة المتبقية فقد تم تخصيصها لمستوى 4 و5 نجوم التى تتراوح أسعاره من 80 ألفا إلى 120 ألف جنيه، وهو ما يؤكد أن قرعة الحج السياحى أنصفت محدودى ومتوسطى الدخل.



من جانب آخر، تبدأ شركات السياحة اليوم الاثنين استكمال إجراءات سفر 36 ألف حاج فازوا في قرعة الحج السياحى التى أجريت مساء أمس فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات وناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وأشرف شيحة وأحمد إبراهيم عضوا اللجنة العليا للحج والعمرة.



وأكد وكيل أول الوزارة رئيس اللجنة العليا للحج، فى تصريحات صحفية، أن القرعة أجريت فى شفافية تامة تحت إشراف جهة سيادية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وأن الإجراءات استغرقت أكثر من شهور من خلال تنسيق كامل بين الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة لتكون النتيجة مثمرة ومرضية لجميع الأطراف بما يضمن تنظيم موسم حج سياحى نظيف يؤكد ريادة شركات السياحة فى تنظيم الرحلات ويقدم صورة حضارية لمصر وسط المحفل الإسلامى الكبير طوال موسم الحج.



وقال ناصر تركى نائب رئيس الغرفة، أن قرعة الحج السياحى راعت كافة المعايير المهنية فى تسجيل وادخال البيانات بما يضمن عدم حدوث أى أخطاء فى التسجيل، مشيرًا إلى أن مقدم جدية الحجز الذى تم سداده من خلال فروع بنك مصر بأنحاء الجمهورية كان أكبر ضمانة على شفافية إجراء القرعة، حيث ارتفعت قيمة مقدم الحجز إلى 20 ألف جنيه لمستوى الـ5 نجوم و15 ألفا للأربع نجوم و10 آلاف جنيه لكل من المستوى البرى والاقتصادى.



وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج، إن اللجنة تداركت تماما كافة الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى مواسم سابقة، مشيرًا إلى أن أى قطاع مهنى لا يخلوا من المشككين وأعضاء النجاح، إلا أنه فى النهاية دائما تنتصر المصلحة العامة وهو ما حدث بالفعل حيث راعينا فى إجراء هذه القرعة مصلحة الوطن والمواطن والشركات.



كان قد تقدم لقرعة الحج السياحى 120 ألفا و810 مواطنين من بينهم 11 ألفا و672 لمستوى الخمس نجوم تنافسوا على 7800 تأشيرة و8 آلاف و409 مستوى 4 نجوم على 3900 تأشيرة و52 ألف و407 للمستوى الاقتصادى طيران تنافسوا على 12 ألف تأشيرة و48 ألفا و322 للحج البرى تنافسوا على 12 ألف تأشيرة.



وأوضح رئيس اللجنة العليا أن الشركات المنظمة للحج السياحى 1902 شركة منها 263 شركة لمستوى الخمس نجوم و203 لمستوى الأربع نجوم و775 شركة للمستوى الاقتصادى و661 شركة تقدمت للحج البرى.



وقال إن هذه الإحصائية تكشف أن التأشيرات المخصصة لمحدودى الدخل تقترب من 70% بإجمالى 24 ألف تأشيرة للبرى والاقتصادى التى تتراوح أسعاره ما بين 50 ألف إلى 60 ألف جنيه فقط، أما النسبة المتبقية فقد تم تخصيصها لمستوى 4 و5 نجوم التى تتراوح أسعاره من 80 ألفا إلى 120 ألف جنيه.