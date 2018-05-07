«التعليم»: الاستعداد لأول بطولة عربية فى كرة القدم الخماسية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إنه في إطار الاستعداد للبطولة العربية في كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية الفكرية والمزمع إقامتها بجنوب سيناء خلال الفترة القادمة، عقد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا مع إنجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة والوفد المرافق لهما من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بحضور الأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات ووضع الخطوط العريضة لبدء الاجراءات في تنظيم تلك البطولة، والتي تعد أول بطولة عربية لذوي الاحتياجات الخاصة تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.