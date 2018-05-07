برنامج تدريبي في «أبو الريش» لمواجهة عجز التمريض

واصل مستشفى أبو الريش المنيرة، ثالث أيام البرنامج التدريبي لمساعدي الخدمات الصحية، بالاستعانة بإحدى شركات الاستشارات الصحية التي تعمل في مجال إدارة الرعاية الصحية، ودعم مالي من لجنة زكاة المستشفى.

وقالت إيمان محمد رئيس التمربض بالمستشفى، إن الهدف من البرنامج هو سد العجز في التمريض، بما يساهم بشكل كبير في تطوير وتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة داخل المستشفى، موضحة أن عدد العاملين في التمريض حاليا 200 عامل، بينما يحتاج المستشفى 120 آخرين ليتناسب مع تقديم الخدمات للمرضى.

وأضافت محمد، لـ«الشروق»، أن مساعدي الخدمات الصحية سيقدموا أغلب الخدمات والإجراءات، باستثناء إعطاء الأدوية للمرضى وسحب العينات، ما يخفف العبء على التمريض، ومن المقرر أن يتولى مستشفي أبو الريش تعيين المتدربين عقب اجتيازهم فترة التدريب والامتحانات العملية و النظرية.

وقال أحمد حمدي مدير وحدة التدريب والتطوير بالشركة، إن عدد المتقدمين للالتحاق بالتدريب وصل إلى 500 تم اختيار 50 منهم بعد اجتيازهم الاختبارات اللازمة، مدة التدريب هي ثلاث اشهر ونصف بين تدريبات نظرية و عملية يتخلل هذا المدة إجراء لامتحان تحديد المستوي المتدرب و مدي التزامه، و بناء عليه يتم إقصاء من ثبت انه غير ملتزم ببنود العقد و لا التدريب.

وأشار حمدي، إلى أن الشركة قدمت تدريبات مماثلة في مستشفيات معهد ناصر والأقصر العام.

وتابع «رغم أن البرنامج يقبل الحاصلين على الثانونية العامة، إلا إننا فوجئنا بأن أغلب المتقدمين للتدريب من خريجي الكليات، مثل الاألسن والعلوم وإدارة الأعمال، ولديهم استعداد للعمل والتعلم والالتحاق بمهنة مساعدي التمريض».

الجدير بالذكر أن شركة الاستشارات الصحية تعمل في إدارة الرعاية الصحية تعمل في مجال تنمية المجتمع منذ عام 2014 وتقدم العديد من الحلول ومنها تدريب وتشغيل العاملين على تقديم خدمات الرعاية الصحية و وضع نظم ادارة الجهات المقدمة للرعاية الصحية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووضع الخطط والأنظمة المناسبة لحل المشاكل والأزمات ورفع مستوى الخدمة في مؤسسات الرعاية الصحية.