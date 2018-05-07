دشن رواد موقع التغريدات القصيرة هاشتاج "بوتين" بعد توليه رئاسة روسيا للمرة الرابعة، كل مرتين على التوالي، كانت بينهما فترة رئاسية لـ"ديمترى ميدفيديف" حيث لا يسمح الدستور الروسي للرئيس بمد فترة حكمه لأكثر من دورتين متتاليتين.

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها "ميركل بتحكم ألمانيا لفترة رابعة بوتين بيحكم روسيا لفترة رابعة وعدل الدستور ليسمح بولاية سادسة وأردوغان عدل الدستور ليكون رئيس دائم وييجي واحد يقولك السيسي ماينفعش يحكم أكتر من مرتين عشان الديمقراطية وتداول السلطة".

وكتب مستخدم آخر "تاسع اقوى اقتصاد في العالم و ثاني أكبر مصدر للسلاح عالميا إنها روسيا في عهد القيصر بوتين 77 في المائة من الروس منحو بوتن ثقتهم وجددوا انتخابه"

فيما نشر الحساب الرسمي لقناة روسيا اليوم تغريدة تقول "استطلاع للرأي: الفرنسيون ولألمان والإيطاليون يعتبرون بوتين أقوى رئيس في العالم".