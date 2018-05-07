الإثنين 7 مايو 2018 7:57 م القاهرة القاهرة 23.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

هاشتاج «بوتين» يتصدر «تويتر» بعد تنصيبه رئيسا لولاية رابعة.. و«روسيا اليوم»: أقوى رئيس في العالم

كتب - أحمد الجمل
نشر فى : الإثنين 7 مايو 2018 - 7:47 م | آخر تحديث : الإثنين 7 مايو 2018 - 7:47 م

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة هاشتاج "بوتين" بعد توليه رئاسة روسيا للمرة الرابعة، كل مرتين على التوالي، كانت بينهما فترة رئاسية لـ"ديمترى ميدفيديف" حيث لا يسمح الدستور الروسي للرئيس بمد فترة حكمه لأكثر من دورتين متتاليتين.

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها "ميركل بتحكم ألمانيا لفترة رابعة بوتين بيحكم روسيا لفترة رابعة وعدل الدستور ليسمح بولاية سادسة وأردوغان عدل الدستور ليكون رئيس دائم وييجي واحد يقولك السيسي ماينفعش يحكم أكتر من مرتين عشان الديمقراطية وتداول السلطة".

وكتب مستخدم آخر "تاسع اقوى اقتصاد في العالم و ثاني أكبر مصدر للسلاح عالميا إنها روسيا في عهد القيصر بوتين 77 في المائة من الروس منحو بوتن ثقتهم وجددوا انتخابه"

فيما نشر الحساب الرسمي لقناة روسيا اليوم تغريدة تقول "استطلاع للرأي: الفرنسيون ولألمان والإيطاليون يعتبرون بوتين أقوى رئيس في العالم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك