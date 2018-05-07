نادال يطالب مدريد بعدم التخلي عن تنظيم بطولة التنس التي تحمل اسمها

أكد لاعب التنس الإسباني رافايل نادال اليوم الاثنين أن مجلس العاصمة الإسبانية مدريد يجب عليه أن يستمر في الرهان على بطولة التنس التي ينظمها كل عام في مجمع ملاعب "كاخا ماخيكا".

وجاءت تصريحات نادال بعد أن هدد مالكو البطولة بالبحث عن مكان أخر لإقامتها فيه.

وقال نادال، المصنف الأول عالميا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الإسبانية: "أنا أعرف ما يكلفه تنظيم بطولة بهذا الحجم، هناك الكثير من الأماكن في العالم التي رغبت في دفع الكثير من الأموال من أجل الحصول على شيء مثل هذا".

وأضاف اللاعب الفائز بـ 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام": "إذا فقدنا البطولة فعلى الأرجح لن نتمكن من استعادتها".

وتعد مدريد مقرا لاستضافة إحدى بطولات "ماسترز 1000" التسع للرجال، التي تلي في أهميتها بطولات "جراند سلام"، منذ العام 2002.

وفي العام 2008 غيرت البطولة أرضية الملاعب التي كانت تلعب عليها من الصلبة إلى الرملية وتم تحويلها إلى مجمع ملاعب "كاخا ماخيكا" الشهر، كما شهدت إضافة منافسات للسيدات أيضا.

وينتهي تعاقد مجلس مدينة مدريد مع مالكي البطولة في 2021، حيث يدفع المجلس 10 ملايين يورو سنويا مقابل استضافة البطولة.