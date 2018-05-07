وزير الخارجية: مصر تسعى لخلق تعاون أكبر مع دول حوض النيل

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك العديد من الجهود لتقوية العلاقات بين مصر وأوغندا، مؤكدا سعي مصر لوجود تعاون أكبر مع دول حوض النيل.

وأعرب «شكري»، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، اليوم الاثنين، عن سعادته لوجود العديد من البرامج الموجودة في أوغندا، والتي تديرها مؤسسات مصرية، المتعلقة بالبرنامج المائي والاستفادة من السدود الموجودة والأمطار، مشيدًا بجهود منتدى الأعمال المصري الأوغندي.

وأكد أن مصر ترغب في زيادة كل فرص الاستثمار في أوغندا، التي اعتبرها أنها ستحقق إيرادات جيدة، مشيرًا إلى التحديات السياسية ومواجهة الإرهاب، التي تشدد على ضرورة التعاون في مجال الأمن، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز السلم والأمن في افريقيا.

وأوضح أن النيل يلزم الجميع بوجود تعاون أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، معقبًا: «نهتم بمصالحنا المشتركة مع أوغندا من أجل تحقيق الرخاء بين الدولتين».

واستقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، نظيره الأوغندي، سام كويتيسا، بمقر وزارة الخارجية، قبيل بدء أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأوغندية.