وفد المعونة الأمريكية يتفقد وحدة الجعافر الصحية بأسوان

محافظ أسوان: المحافظة مهتمة بالتوظيف الأمثل لبرامج دعم المعونة الأمريكية

تفقد نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط، هالام فيرجيسون، اليوم الإثنين، وحدة الجعافرة للرعاية الصحية الأولية، برفقة السيدة شيري كارلين، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر.

وكان استقبالهم الدكتور سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، كما تفقد الوفد مشروع سحب المياه الجوفية من معبد كوم أمبو وهو المشروع الذي تم دعمه من قبل المعونة الأمريكية.

ومن جانبه، قال أكد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اهتمام المحافظة بالتوظيف الأمثل لبرامج دعم المعونة الأمريكية في رفع جودة ومستوى الخدمات الجماهيرية وإحداث طفرة حقيقية في هذا المجال من خلال إنشاء ورفع كفاءة 5 مراكز للتطوير التكنولوجي وخدمة المواطنين موزعة على جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مركز المعلومات الجغرافية بالمحافظة «GIS».

ولفت إلى كل هذه المراكز التكنولوجية ساهمت في تحقيق الشفافية والنزاهة والسرعة في تنفيذ المعاملات، بجانب تخفيف المعاناة ومشقة التنقل للمواطن الأسواني من أجل الحصول على هذه الخدمات المتنوعة وخاصة أن أسوان من المحافظات الطولية والتي يصل طولها إلى أكثر من 450 كم.

أوضح أن الـ4 سنوات الأخيرة شهدت توجهات جديدة في التوظيف الأمثل للمعونة الأمريكية ودعمها لمشروعات تعمل على تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات والمرافق من خلال مجموعات عمل متكاملة تشمل التمويل والتخطيط والتدريب والتنفيذ حيث ساهم ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الخدمات الجماهيرية وأيضا مشروعات خفض مناسيب المياه الجوفية بمعبدي إدفو وكوم أمبو، علاوة على رفع كفاءة بعض الوحدات الصحية.

وأكد أن المحافظة لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية في إطار التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة من خلال إنشاء مركز جديد للتطوير التكنولوجي بكوم أمبو، بجانب إنشاء مراكز جديدة للتطوير التكنولوجي بمدن المحافظة الخمس على غرار ما تم في المراكز الإدارية لربط هذه المدن بالمراكز الإدارية والديوان العام.