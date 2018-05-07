«الزراعة» تبحث مع «إيفاد» الإجراءات النهائية لافتتاح المكتب الإقليمي بالقاهرة

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعي «إيفاد»، برئاسة الدكتورة خاليدة بو زار رئيس قطاع الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالصندوق، الإجراءات النهائية الخاصة بافتتاح المكتب الإقليمي للصندوق في مصر المقرر في سبتمبر القادم؛ وذلك لتكثيف التعاون المشترك بين مصر والصندوق.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع البعثة برئاسة الدكتورة خاليدة بو زار؛ لاستعراض موقف المشروعات التنموية الزراعية بين الجانبين، وضمت بعثة الصندوق الدكتور عبدالكريم سما المدير القطري لبرنامج التعاون لـ«الإيفاد» مع مصر، والدكتورة دينا صالح المدير الجديد لمكتب الإيفاد الإقليمي مع مصر.

وأكد «البنا» أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق خاصة في مجال محاربة الفقر وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى عمق العلاقة بين مصر والصندوق وأن الوزارة حريصة على تذليل كافة الإجراءات المطلوبة؛ لإنشاء ونجاح المكتب الإقليمي للصندوق في مصر.

واستعرض الجانبان مشروعات التعاون المشترك، والتي تشمل 3 مشروعات يجري تنفيذها وفقا للمخطط لها وخاصة مشروع تطوير الري الحقلي، حيث أكد «البنا» أن هناك توجيها بالمتابعة اليومية لتنفيذ المشروع، مما أدى إلى الإسراع في معدلات التنفيذ بخطى سريعة وتلافي التأخير.

وأشار وزير الزراعة إلى دعم الوزارة للصندوق الدولي، مؤكدا أهمية التوصل لمشروعات جديدة؛ للارتقاء بالقطاع الزراعي والعمل على تحقيق أهداف الحكومة في خدمة صغار المزارعين لتحسين دخولهم والارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكد أهمية الأخذ في الاعتبار بالنسبة للمشروعات الجديدة، إدارة المياه والاستخدام الأمثل لموارد المياه، فضلا عن استنباط التقاوي المقاومة للتغييرات المناخية والموفرة للمياه، وتوفير وتداول مستلزمات الإنتاج وتشجيع الزراعات المجمعة واستخدام الميكنة، وكذلك الارتقاء وتحسين سلالات الإنتاج الحيواني من الجاموس والأبقار واستخدام التهجين والاستثمار في الإنتاج الداجني.

ومن جهتها، أعربت رئيسة بعثة الصندوق عن ترحيبها بتكثيف التعاون مع مصر، لافتة إلى أنه من المقرر أن يقوم المكتب الإقليمي الجديد بالإشراف على المشروعات المنفذة بدول: (مصر، الأردن، العراق، فلسطين، سوريا، السودان، اليمن، جيبوتي، إريتريا، الصومال)، حيث سيتم الاستعانة بعدد من الخبراء في كافة التخصصات اللازمة والتي تشمل الزراعة بتخصصاتها المختلفة والري والبيئة.