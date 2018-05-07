قال اللواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سيخفف العبء على الموانئ وسيقلل تكلفتها، حسب تعبيره.

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الاثنين، أن الكيانات الموقعة على مذكرة تفاهم لإنشاء ميناء جاف بالسادس من أكتوبر، كبيرة جدًا، والتي تتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وتابع أنه كان هناك طرحًا من وزارة النقل والمواصلات العامة لإنشاء هذا الميناء، مشيرًا إلى التوصل لرؤية معينة من خلال ذلك التحالف الثلاثي، والتي ستُعرض على وزارة النقل الفترة المقبلة.

وأوضح أن الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر سيعمل مع ميناء الإسكندرية، معلقًا على فائدته، بقوله: «المنياء لعبور البضائع وليس للتخزين، ومن المفترض أن تعبرالبضائع من الميناء في أقل وقت حتى يكون متميزًا، وخروج البضائع إلى الميناء الجاف يساهم في عدم التخزين، ونأمل أن يكون جاهزًا للتشغيل في نهاية 2020».

واستطرد أن الميناء الجاف لا بد أن يكون في أماكن تخدم التحرك السريع على الطرق، موضحًا أنه من المقرر أن يتم ربطه بميناء الإسكندرية من خلال سكة حديد.

يُذكر أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، واللواء بحري محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وقعوا اليوم الاثنين، بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم لإقامة تحالف ثلاثي بين الجهات الثلاث خاصةة بمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في مصر.