وزير المالية: شعور الشعب بفوائد الإصلاح الاقتصادي سيتم بشكل تدريجي

توقع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن يبدأ المواطن المصري في الشعور بنتائج الإصلاح الاقتصادي قريبًا، قائلًا: «شعور الناس بهذه الإجراءات سيتم بشكل تدريجي».

وقال «الجارحي»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، إن «نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت بالفعل، من خلال توفير المزيد من فرص العمل»، مشيرًا إلى تراجع معدلات البطالة، وتوفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل، خلال السنوات القليلة الماضية.

وجدد حرص الحكومة على عدم تأثر المواطن البسيط بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: «هناك شبكات للحماية الاجتماعية؛ للتأكد من تقليل الضغط الناتج عن هذه الإصلاحات».

وأضاف أن «أهم ما يميز الاقتصادي المصري هو أنه متنوع ومتعدد المصادر، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتجارة والبترول والغاز والبنية التحتية والموارد الطبيعية»، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذا الأمر.