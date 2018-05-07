انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارتين لمقاتلات التحالف العربي

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هزت انفجارات عنيفة اليوم الإثنين، العاصمة صنعاء؛ إثر غارتين جويتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي على قصر الرئاسة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين جويتين القصر الرئاسي الخاضع لسيطرة الحوثيين في حي التحرير وسط صنعاء.

وأضافت المصادر، أن الغارتين أسفرتا عن سقوط خسائر مادية وبشرية، دون أن يتضح حجمها حتى الآن.

وذكرت المصادر، أن مسلحي الحوثيين طوقوا المكان بشكل كامل، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المنطقة.

وسبق أن استهدفت مقاتلات التحالف العربي قصر الرئاسة خلال العام الماضي، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.

وتوجه مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضربات جوية للمسلحين الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد.