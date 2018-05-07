سعد سمير وعلي معلول يشاركان في التدريبات الجماعية بالأهلي

أدى أحمد فتحي، ووليد سليمان وباكاماني، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهتي أياكس امستردام الودية في مهرجان اعتزال حسام غالي يوم 11 مايو الجاري في الإمارات، ومباراة كمبالا سيتي التي تقام يوم 15 من نفس الشهر في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام الثنائي فتحي وباكا بالجري حول الملعب فيما أدى سليمان جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق.

في سياق متصل شارك سعد سمير، وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ا بقوة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري فضل عدم الدفع بالثنائي في مباراة الترجي التونسي الأخيرة؛ للاطمئنان تماما على جاهزيتهما للمباراة

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي «معلول وسعد سمير»؛ من أجل الاستعانة بهما في مباراة كامبالا الأوغندي المقرر لها الـ15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.