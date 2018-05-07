الإكثار من تناول المقليات والألوان الصناعية يسبب فرط الحركة للأطفال

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أصبحت فكرة اعتماد الأطفال على تناول الأطعمة المقلية سريعة التحضير والوجبات الجاهزة والحلوى المليئة بالألوان الصناعية، منتشرة بشكل كبير لدى الأسر العربية بشكل عام.

وتقول الدكتورة شيرين خميس، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تناول الأطفال للأطعمة ذات مكسبات الطعم واللون تسبب لهم الكثير من المشكلات الصحية كحساسية الصدر والصداع والنشاط الزائد عند الأطفال وعدم التركيز.

وتضيف: «لذلك يجب الحد من تناول الأطفال للمأكولات التي تحتوى على الألوان الصناعية غير الصحية كبعض أنواع الحلويات والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه غير الطبيعية واستبدالها بالخضروات والفواكه الطازجة والحلوى المعدة في المنزل.

كما تحذر استشاري طب الأطفال من الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية لما تسببه من أضرار على الأطفال للمدى البعيد:

- تحتوي على معدلات عالية من السعرات الحرارية ما يسبب السمنة المبكرة للأطفال.

- تناول المقليات بكثرة يسبب فرط الحركة للأطفال، وخمول العقل وعدم التركيز والشعور بالغثيان والقئ لعدم قدرة معدة الطفل على هضم كميات كبيرة من الدهون.

- تنتج المقليات مواد ضارة، فالصوديوم الموجود في هذه الوجبات بنسب عالية، يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى وسوء الهضم وضعف المناعة للأطفال، ومن ثم صعوبة مقاومة الجسم للأمراض.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول وتصلب الشرايين.

وأخيرًا تنصح الدكتورة شيرين، بتناول الأطعمة ذات المكونات الطبيعية المعدة منزليًا للأطفال قدر الإمكان بعيدًا عن المنكهات والألوان الصناعية.