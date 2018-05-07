«حماس» تنفي تقارير عن عرضها تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

نفت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الإثنين، تقارير إسرائيلية عن عرضها تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل مقابل رفع الحصار عن القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن الحديث عن اتفاق تهدئة جديد بين الحركة وإسرائيل أو تقديمها عرضا بهذا الخصوص «غير صحيح وغير مطروح حاليا».

وأضاف «القانوع» أن: «الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باستحقاق التهدئة الموجودة، والمطلوب إلزامه من قِبل الأشقاء المصريين والمجتمع الدولي، خاصة أن الاحتلال يمارس القتل ويرتكب الجرائم في قطاع غزة».

وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أفادت في تقرير لها اليوم بأن «حماس» أرسلت من خلال قنوات دبلوماسية عديدة رسائل إلى إسرائيل للتوصل إلى «تهدئة طويلة الأمد» بينهما مقابل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، فإن مطالب «حماس» تتضمن إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وتحسين البنية التحتية في قطاع غزة، مضيفة أن هذه الرسائل لم تلقَ حتى الآن أي رد إسرائيلي واضح.

وسبق أن رعت مصر اتفاقا للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل صيف عام 2014؛ لإنهاء هجوم إسرائيلي استمر 51 يوما، وأدى إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.